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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 19日 星期一 18:39 BJT

拜仁德甲高歌猛进

拜仁慕尼黑周日尽管1-1遭纽伦堡逼平，但得益於排名次席的沙尔克04 0-2输给勒沃库森，拜仁在德甲领先优势扩大至八分。本赛季德甲头号射手曼朱季奇收获个人第九个进球，使拜仁取得领先，但福伊尔纳下半时一记远程轰门，为纽伦堡扳平比分。图为曼朱季奇庆祝进球。路透

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