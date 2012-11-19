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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 19日 星期一 18:42 BJT

尤文图斯继续四分优势领跑

意甲领头羊尤文图斯周日0-0遭拉齐奥逼平，但依然以四分优势领先于排名第二的国际米兰，蓝黑军团则是靠对方球员阿斯托利最後时刻的乌龙球，才幸运的2-2逼平卡利亚里。图为尤文图斯与拉齐奥比赛场面。路透

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