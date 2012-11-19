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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 19日 星期一 18:58 BJT

曼城登顶英超榜首

曼城周日5-0痛击阿斯顿维拉，本赛季首次登上英超榜首。阿根廷锋线双雄特维斯和阿圭罗分别为曼城贡献两球。曼城在12轮过後积28分，领先同城对手曼联一分而登顶榜首，後者出人意料的0-1输给排名靠後的诺维奇。切尔西同样爆冷1-2输给西布朗，目前以24分列第三。图为特维斯在比赛中。路透

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