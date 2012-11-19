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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 19日 星期一 18:56 BJT

梅西继续惊人表现

梅西梅开二度，帮助巴塞罗那3-1击败萨拉戈萨，在西甲保持三分领跑优势。巴萨在本赛季西甲12轮比赛中取得了11胜1平傲人成绩。排名第二的马德里竞技客场1-0击败格兰纳达，紧紧跟跑。这也是梅西本赛季第16和第17个西甲进球，他在2012年共为俱乐部和国家队打进78球。路透

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