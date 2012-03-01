版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 3月 1日 星期四 10:21 BJT

梅西帽子戏法 阿根廷3-1胜瑞士

周三在一场国际足球友谊赛中，梅西上演帽子戏法帮助阿根廷3-1胜瑞士。梅西上半时奉献一粒绝妙进球，下半时比赛尾声再进两球。梅西因国家队表现不如在巴萨表现而饱受批评，但本场比赛中梅西与阿奎罗配合精妙，第19分钟便为阿根廷确立领先优势，下半时沙奇里曾为瑞士扳平比分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐