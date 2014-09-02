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路透中文体育短讯 | 2014年 9月 2日 星期二 11:31 BJT

曼联成今夏转会市场第一大买家

欧洲足坛转会窗口周一关闭，曼联成今年出手最大方的球队，今夏引援耗资超过1.5亿英镑(2.49亿美元)。新帅范加尔斥资1400万英镑从阿贾克斯购进布林德，哥伦比亚前锋法尔考周一则以租借一年形式加盟曼联，租借期满后曼联有权引进。曼联上周以创英超转会纪录的5970万英镑从曼联引进迪马利亚，另以2900万英镑从毕尔巴鄂买下中场埃雷拉。路透
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