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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 1日 星期五 12:21 BJT

女王公园巡游者重金引进安郅铁卫

冬季转会窗口关闭，英超球队女王公园巡游者(QPR)重金引进俄超球队安郅中后卫萨姆巴(Christopher Samba)，合约为期四年。萨姆巴曾效力英冠球队布莱克本，媒体报道称其转会费高达1250万英镑，周薪为10万英镑。QPR排在联赛积分榜垫底位置，与倒数第二的阿斯顿维拉相差4分。路透
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