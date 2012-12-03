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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 3日 星期一 14:10 BJT

西甲---巴萨5-1横扫毕尔巴鄂

周日西甲联赛巴塞罗那主场5-1大胜毕尔巴鄂竞技，梅西梅开二度，另外皮克、阿德里亚诺、法布雷加斯分别建功，毕尔巴鄂由戈麦斯打入挽回颜面的一粒进球。本赛季巴萨在新教练带领下迎来50年来赛季最佳开局，取得14场比赛13胜1平的傲人战绩。路透

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