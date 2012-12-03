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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 4日 星期二 07:31 BJT

英超---曼联4-3胜雷丁

周六英超联赛曼联4-3客场逆转雷丁，7粒进球均在比赛前34分钟打入，其中曼联鲁尼梅开二度，安德森、范佩西建功；卫冕冠军曼城1-1与埃佛顿握手言和，3分落後于榜首曼联，而切尔西1-3负于西汉姆，与托特纳姆热刺同积26分，落後红魔10分；而阿森纳则主场0-2不敌斯旺西，跌至积分榜第10。路透

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