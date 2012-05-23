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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 23日 星期三 09:24 BJT

比利亚无缘欧洲杯

巴塞罗那前锋比利亚告诉西班牙主帅博斯克，他的腿骨骨折无法及时痊愈，因此将缺阵2012年欧洲杯。西班牙国家队历史第一射手比利亚在去年12月随巴萨出征世俱杯时遭遇骨折，此後一直缺阵。比利亚代表西班牙出战82场打进过51球，帮助球队赢得2008年欧洲杯和2010年世界杯冠军。路透

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