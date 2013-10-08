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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 8日 星期二 14:27 BJT

白金汉宫首次迎来足球赛

伊丽莎白女王的后花园周一首次迎来足球赛，英格兰历史悠久的两支业余足球队--工艺学校足球俱乐部和公务员俱乐部在此进行了一场比赛，进球后的庆祝动作是鞠躬，半场休息时侍者用银托盘送上饮料，这是英格兰足总成立150周年纪念活动的一部分，开赛前威廉王子警告：不要踢碎玻璃，否则得向他的祖母--女王陛下有个交代。路透
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