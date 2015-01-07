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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 7日 星期三 10:30 BJT

约旦王子侯赛因将竞选国际足联主席

国际足联现任副主席、约旦王子侯赛因周二宣布将竞选下任国际足联主席。侯赛因表示对现任主席布拉特不满的同僚们对他给予了鼓励。39岁的侯赛因先后在英国和美国接受教育。国际足联近年来饱受危机困扰，很多执委因对2018年和2022年世界杯申办国选择中的争议不满而离职。路透
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