版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 10月 30日 星期二 10:54 BJT

FIFA金球奖候选名单出炉 梅西有望四次登顶

国际足联2012金球奖23人名单周一出炉，25岁的巴萨前锋梅西有可能成为世界上第一位四次荣膺该奖项的球员。阿根廷人在上周六的比赛中打入代表俱乐部和国家队的第301粒进球。共同入选名单的还有C罗、本泽马、伊涅斯塔、法尔考、鲁尼、范佩西、伊布、德罗巴等。

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐