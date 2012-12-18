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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 18日 星期二 14:00 BJT

前亚足联主席哈曼辞职 FIFA颁终身禁令

国际足联周一称，前亚足联主席哈曼(Mohamed Bin Hammam)已经辞去所有与足球有关的职务，FIFA将对其实施终身禁止止涉足足球事业的处罚。63岁的哈曼曾竞选国际足联主席一职，去年7月由于贿选指控及其他丑闻而被FIFA第一次处以禁令，该禁令稍后被体育仲裁庭推翻。路透

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