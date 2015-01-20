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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 20日 星期二 11:42 BJT

布拉特：我只是足球的仆人

国际足联主席布拉特周五在宣布5月争取连任第五任主席时表示，自己只是足球的仆人。“我不是竞选，是交给（他们）说了算”，布拉特对记者们表示，“国际足联是什么？是一家为全社会服务的公司。”布拉特拒绝目前唯一公开宣布参选的竞争对手杰罗姆·尚帕涅要求公开辩论的提议。路透
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