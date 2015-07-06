（修正）国际足联主席称法德总统曾试图影响世界杯主办权投票

（修改内文错字）

路透柏林7月5日 - 国际足联主席布拉特对德国《周日世界报》（Welt amSonntag）称，在世界杯主办权授予俄罗斯和卡塔尔前，法国和德国总统曾试图施加政治影响。

布拉特已卷入国际足联贪腐调查，其中涉及将世界杯主办权授予俄罗斯和卡塔尔的决定。布拉特尚未被指控，但他已聘请了一名律师。

《周日世界报》援引布拉特的话称：“在世界杯主办权授予俄罗斯和卡塔尔前，有过两次政治干预。”

“（时任法国总统）萨科齐先生和（时任德国总统）武尔夫先生试图影响他们的投票代表。因此，我们现在将有一届世界杯在卡塔尔举行。作出这个决定的人也要负责。”他说道。

未能立刻联系到萨科齐和武尔夫的办公室就此发表评论。但《周日世界报》报导称，武尔夫在他的书中曾否认试图影响投票。

《周日世界报》援引布拉特的话称，德国足协曾“（从武尔夫处）接到建议，即为了经济利益德国应投票给卡塔尔”。

国际足联称该报如此引述布拉特的话是恰当的。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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