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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 12日 星期四 15:38 BJT

FIFA前主席曾被控受贿

周三披露的一份瑞士法庭文件显示，瑞士检察官指控原国际足联阿维兰热和他的前女婿、巴西足协前主席特谢拉两人通过世界杯合同受贿数以百万美元。今年96岁高龄的阿维兰热於1974年至1998年任国际足联主席。阿维兰热与特谢拉同意支付赔偿金後，这宗刑事案件2010年5月撤销。

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