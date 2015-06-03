world 布拉特宣布辞去国际足联主席职务 据报可能正受调查

布拉特（Sepp Blatter）周二意外宣布辞去国际足联主席职务，这在整个足坛引起轰动。此前国际足联多名高官因涉嫌腐败窝案遭到调查，而布拉特本人据报可能也受到调查。《纽约时报》及ABC News周二援引了解情况的消息人士报导称，布拉特正在接受美国联邦调查局（FBI）和美国检方的调查。路透无法立即证实该报导。路透