国际足联丑闻进一步扩大 布拉特拒绝辞任主席

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世5月28日 - 国际足联主席布拉特周四表示，该机构的贪腐丑闻羞辱了足球运动，不过他断然拒绝辞职。

国际足联近期遭遇111年历史上最严重的危机，欧足联主席普拉蒂尼表示，他“眼含热泪”请布拉特辞职，但这位79岁的老人予以拒绝。

“我说，‘请您离开，国际足联的形象太糟糕了’。他突然表示，不会离开，”普拉蒂尼对记者们表示。

布拉特对要他下台的呼声置若罔闻，他表示：“我知道，很多人要我负全责……但我无法看住每个人。如果人们想犯错，他们是会想法掩饰的。”

普拉蒂尼表示，目前欧足联53名执委中的45或46人会在最新的国际足联主席选举中投票支持约旦王子阿里。但在国际足联共209个成员席位的投票中，布拉特看起来仍能得到足够支持而获连任。

便衣警察周三突袭了国际足联总部，该机构涉嫌贪腐的七名高官在瑞士被羁押，等待被引渡至美国。

他们都对引渡提出抗辩，但律师们表示，引渡程序可能在数月内完成。

瑞士法律机构还宣布将对未来两届世界杯申办权的竞争过程进行调查，指的是2018年和2022年分别将于俄罗斯和卡塔尔举行的世界杯。

美国司法机构称，九名足球官员和五名体育媒体和推广机构的高管面临贪腐指控，涉案贿赂金额超过1.5亿美元。

俄罗斯和卡塔尔分别否认在取得世界杯主办权的过程中有不法行为，俄罗斯总统普京周四指责美国逮捕国际足联官员是干涉国外事务，称此举显然意在防止布拉特再次当选国际足联主席。（完）