布拉特宣布辞去国际足联主席职务，据报可能正受调查

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏黎世/纽约6月2日 - 布拉特（Sepp Blatter）周二意外宣布辞去国际足联主席职务，这在整个足坛引起轰动。此前国际足联多名高官因涉嫌腐败窝案遭到调查，而布拉特本人据报可能也受到调查。
《纽约时报》及ABC News周二援引了解情况的消息人士报导称，布拉特正在接受美国联邦调查局（FBI）和美国检方的调查。路透无法立即证实该报导。
周二晚，一位要求匿名的消息人士对路透称，布拉特正在接受美国检方和FBI的调查。FBI发言人拒绝对此事置评。
现年79岁的布拉特在苏黎世召开仓促安排的新闻发布会，宣布了辞去国际足联主席职务的决定。六天前，警方突击搜查苏黎世一酒店，并且逮捕了国际足联七名官员。5月29日，布拉特再度当选，连续第五次担任国际足联主席。
布拉特称，将尽快举行选举以选出国际足联新主席。但国际足联一位官员称，至少在12月前可能不会举行该选举。
“国际足联需要深入的重组，”布拉特说。布拉特是瑞士人，执掌国际足联已有数十载。
“尽管国际足联成员赋予我新的使命，但该使命似乎没有得到世界上所有人的支持。”
欧洲足联主席、有望接替布拉特成为国际足联主席的热门人选普拉蒂尼（Michel Platini）称：“这是一个艰难的决定，也是一个勇敢的决定，同时亦是正确的决定。”
另一热门人选、约旦王子阿里·本·侯赛因没有证实他是否再次竞选国际足联主席。在上周五的首轮投票中，阿里·本·侯赛因败给了布拉特。
他被英国Channel 4 News问及是否应当在国际足联有个全新的开始时说道：“我愿意帮忙。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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