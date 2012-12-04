打政治标语韩国足球运动员遭禁赛两场

国际足联周一宣布，对韩国足球运动员朴钟佑处以禁赛两场、以及3,500瑞士法郎罚款的处罚决定。朴钟佑在伦敦奥运会日本和韩国的比赛後手举“独岛是韩国领土”的标语，这一政治标语是由现场球迷在赛後递上。FIFA认为，这一举动似乎非预谋或故意而为，但违背了体育精神和公平竞争原则，不能被容忍。路透