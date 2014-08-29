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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 29日 星期五 11:41 BJT

普拉蒂尼称不会角逐国际足联主席

59岁的欧足联主席普拉蒂尼周四否认将角逐国际足联主席一职，称“无法说服自己去对决布拉特”，不过他争取蝉联欧足联主席职务。国际足联明年六月举行大会时，现年78岁的瑞士人布拉特将争取国际足联主席第五任期。路透
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