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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 10日 星期二 18:47 BJT

梅西三度加冕世界足球先生

年仅24岁的巴塞罗那队中阿根廷球星梅西周一连续第三次荣膺世界足球先生殊荣。在2011年度FIFA金球奖评选活动中，效力皇马的葡萄牙球星C罗得票排第二，梅西的巴萨队友哈维排第三。梅西也是去年该奖项的获得者。FIFA金球奖为去年FIFA与《法国足球》杂志各自年度奖项合并後所创。路透

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