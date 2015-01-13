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路透中文体育短讯 | 2015年 1月 13日 星期二 14:52 BJT

C罗再度荣膺国际足联金球奖殊荣

葡萄牙球星C罗连续第二年赢得国际足联年度金球奖荣耀，这也是他第三次获此殊荣。他表示自己期待成为“历史上最伟大的足球选手之一”。这位皇马前锋得票数比其最大竞争对手梅西多出一倍有余，德国门将诺伊尔则以微弱劣势位居梅西之后列第三。路透
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