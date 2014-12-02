诺伊尔与梅西及C罗角逐世界足球先生殊荣

德国门将诺伊尔周一成为自2002年以来首位入围世界足球先生最终角逐名单的门将，他将与C罗及梅西争夺这一荣誉。四届世界足球先生得主梅西已是连续第八年入围这一奖项角逐，2008年及去年获奖的C罗则是连续第四年入围。国际足联将于明年1月12日在苏黎世举行的颁奖礼中揭晓最终结果。路透