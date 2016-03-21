中国万达成为国际足联顶级赞助商

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透苏黎世3月18日 - 国际足联（FIFA）周五称，他们已与中国万达集团签署了合作协议。
国际足联称，作为签约成为FIFA合作伙伴的首家中国企业，万达集团将拥有最高赞助权，包括所有FIFA比赛和企业活动以及2030年世界杯。
“我相信和万达的合作将帮助我们继续推动足球运动在中国和全世界持续不断的发展。”国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。