中国万达成为国际足联顶级赞助商

路透苏黎世3月18日 - 国际足联（FIFA）周五称，他们已与中国万达集团签署了合作协议。

国际足联称，作为签约成为FIFA合作伙伴的首家中国企业，万达集团将拥有最高赞助权，包括所有FIFA比赛和企业活动以及2030年世界杯。

“我相信和万达的合作将帮助我们继续推动足球运动在中国和全世界持续不断的发展。”国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）说。（完）