中国万达成为国际足联顶级赞助商

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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(（本文由路透中文网编译提供）)
路透苏黎世3月21日 - 国际足联（FIFA）周五称，他们已与中国万达集团签署了合作协议。
国际足联称，作为签约成为FIFA合作伙伴的首家中国企业，万达集团将拥有最高赞助权，包括所有FIFA比赛和企业活动以及2030年世界杯。
“我相信和万达的合作将帮助我们继续推动足球运动在中国和全世界持续不断的发展。”国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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