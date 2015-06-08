国际足联官员称俄罗斯和卡塔尔可能失去世界杯主办权--报载

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏黎世6月7日 - 国际足联审计与合规委员会主席斯卡拉（Domenico Scala）对瑞士报纸《SonntagsZeitung》称，如果出现俄罗斯及卡塔尔在申办世界杯过程存在行贿行为的证据，那么将会取消这两个国家的世界杯主办权。
美国执法部门一位官员本周对路透称，国际足联是如何将世界杯主办权授予俄罗斯和卡塔尔，是美国联邦调查局（FBI）针对国际足联贪腐调查的一部分。
“如果存在贿选而将主办权授予卡塔尔和俄罗斯的证据，那么被授予的主办权将无效，”斯卡拉在一次采访中对SonntagsZeitung说。采访内容是在周日刊登的。
“尚未出现这一证据。”
俄罗斯和卡塔尔否认他们在申办2018年和2022年世界杯过程中存在违规行为。
斯卡拉在接受瑞士报纸《Sonntags Blick》采访时谈及了国际足联主席任期限制一事。
“如果一个国际足联主席任职两三届，那也足够了，”该报援引斯卡拉的话称。
斯卡拉的一位代表证实了他的上述言论。
路透就此寻求置评，国际足联没有立即回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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