国际足联官员称俄罗斯和卡塔尔可能失去世界杯主办权--报载

(本文由路透中文网编译提供)

路透苏黎世6月7日 - 国际足联审计与合规委员会主席斯卡拉（Domenico Scala）对瑞士报纸《SonntagsZeitung》称，如果出现俄罗斯及卡塔尔在申办世界杯过程存在行贿行为的证据，那么将会取消这两个国家的世界杯主办权。

美国执法部门一位官员本周对路透称，国际足联是如何将世界杯主办权授予俄罗斯和卡塔尔，是美国联邦调查局（FBI）针对国际足联贪腐调查的一部分。

“如果存在贿选而将主办权授予卡塔尔和俄罗斯的证据，那么被授予的主办权将无效，”斯卡拉在一次采访中对SonntagsZeitung说。采访内容是在周日刊登的。

“尚未出现这一证据。”

俄罗斯和卡塔尔否认他们在申办2018年和2022年世界杯过程中存在违规行为。

斯卡拉在接受瑞士报纸《Sonntags Blick》采访时谈及了国际足联主席任期限制一事。

“如果一个国际足联主席任职两三届，那也足够了，”该报援引斯卡拉的话称。

斯卡拉的一位代表证实了他的上述言论。

路透就此寻求置评，国际足联没有立即回复。（完）