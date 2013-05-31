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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 31日 星期五 11:24 BJT

张吉龙正式成为FIFA执委

曾担任亚足联代理主席2年的张吉龙正式代替马尼拉(Vernon Manilal Fernando)成为国际足联(FIFA)执委会委员。斯里兰卡人马尼拉2011年以代理委员身份加入FIFA，今年三月因卷入哈曼贿选丑闻而被暂时停职，上月FIFA纪律委员会认定其违规行为指控成立，对其禁足八年。路透
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