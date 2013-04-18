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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 18日 星期四 14:38 BJT

皇马取代曼联 成为福布斯最有价值球队

根据《福布斯》周三公布的年度调查，西甲俱乐部皇马取代英超曼联，成为最有价值足球俱乐部。福布斯称，皇马总价值去年大涨76%至33亿美元。曼联目前受控于美国Glazer家族，去年市值增长42%至32亿美元，排在第二位。福布斯自2004年开始统计足球俱乐部财务数据，此前曼联一直稳居榜首。路透

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