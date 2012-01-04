贝克汉姆不会加盟巴黎圣日耳曼

法甲巴黎圣日耳曼总裁阿尔赫莱菲周二在卡塔尔对路透表示，大卫·贝克汉姆因家庭原因不会加盟该队。他在多哈一次新闻发布会间隙说道：''我们没有达成协议--他是一名伟大的球员，我见了他，不过不幸，没有达成协议……有家庭的问题，我认为那是原因。搬家非常麻烦。''路透