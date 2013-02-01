贝克汉姆加盟PSG 薪水全部捐赠慈善机构

前英格兰国家队队长贝克汉姆周四宣布加盟法甲豪门巴黎圣日耳曼(PSG)，合约为期5个月，所得薪水全部捐赠给巴黎的儿童慈善机构。贝克汉姆在发布会上表示自己已经37岁了，但仍收到了很多俱乐部的邀约，他对这些俱乐部表示感谢。自两年前被卡塔尔财团接掌后，PSG已经在转会上花费了超过两亿欧元。路透