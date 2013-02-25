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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 11:44 BJT

贝克汉姆法甲首秀

贝克汉姆周日完成法甲首秀，巴黎圣日耳曼凭借门将西里古的一系列精彩扑救保住胜果，2-0击败劲敌马赛。37岁的贝克汉姆与财大气粗的圣日耳曼签下五个月合约，周日他在第75分钟替补帕斯托雷登场，受到主场球迷的热情欢呼。圣日耳曼在法甲26轮后积54分排名第一，里昂以三分之差列次席。路透
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