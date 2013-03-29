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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 29日 星期五 11:48 BJT

安切洛蒂盼小贝续约PSG

巴黎圣日耳曼(PSG)主教练安切洛蒂周四在记者会上表示，希望贝克汉姆续约。37岁的小贝今年1月加入巴黎，与PSG签下为期5个月的合约，迄今在法甲联赛中共上场五次。安切洛蒂在记者会上还表示，该俱乐部中场大员蒂亚戈·莫塔因腹股沟受伤，将缺席下周二与巴萨的欧冠赛八强赛首回合。路透
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