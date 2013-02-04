贝克汉姆签约圣日耳曼 巴黎掀起小贝潮

路透巴黎2月1日(记者 Vicky Buffery) - 就在巴黎香榭丽舍大道圣日尔曼商店开门前五分钟，16岁的Alexi Milewicz正急切地等待买到一件贝克汉姆T恤。就在这位足球明星签约圣日耳曼不到24小时后，商店橱窗里已经出现了他的T恤。

他的脸在看到这件T恤的售价时沉了下来。这件印有贝克汉姆名字和数字32号的T恤售价为110欧元(150美元)。

Milewicz说：“我本来以为会在85-100欧元之间。”虽然他空手离开，但他对贝克汉姆的热情丝毫未减。

“他一直是时尚界和足球界的标杆。当我还是小孩子，他还在皇家马德里队时，我就拥有了一件他的T恤。他能来这里简直太神奇了。”

巴黎周五迎来一波贝克汉姆热潮。之前，现年37岁的贝克汉姆签约法国知名足球俱乐部巴黎圣日耳曼，双方的合约期为5个月。

媒体和公众对此的反应呈两级分化：既有人为引进这个天才球员激动，也有人质疑这是巴黎圣日耳曼的一个营销策略。

巴黎市长德拉诺埃(Bertrand Delanoe)大力称赞此次签约有利于巴黎，会增加对游客的吸引力。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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