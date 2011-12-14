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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 14日 星期三 17:21 BJT

本泽马当选法国足球先生

皇家马德里射手本泽马周二被《法国足球》杂志评选为年度法国足球先生，他在投票中赢得155分，击败巴塞罗那後卫阿比达尔与里昂门将洛里斯，後两名球员分别得到110分与69分，其中洛里斯连续第三年排名第三。 在上周六皇马对巴萨的西班牙国家德比中，本泽马开赛23秒攻入最快一粒进球。路透

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