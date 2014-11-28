巴斯蒂亚前锋布兰当头撞圣日耳曼莫塔 被判入狱一个月

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
法国一特别法庭周四宣布，法甲巴斯蒂亚前锋布兰当因头撞巴黎圣日耳曼中场球员莫塔，被判入狱一个月。不过预期他将以社区服务代替服刑。他之前已被禁赛六个月，并处2万欧元。监控录像显示巴斯蒂亚0-2输给圣日耳曼赛后，布兰当在更衣室外走廊向莫塔方向迈出两步，然后与这位意大利国脚的面部发生接触。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透