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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 28日 星期五 13:48 BJT

巴斯蒂亚前锋布兰当头撞圣日耳曼莫塔 被判入狱一个月

法国一特别法庭周四宣布，法甲巴斯蒂亚前锋布兰当因头撞巴黎圣日耳曼中场球员莫塔，被判入狱一个月。不过预期他将以社区服务代替服刑。他之前已被禁赛六个月，并处2万欧元。监控录像显示巴斯蒂亚0-2输给圣日耳曼赛后，布兰当在更衣室外走廊向莫塔方向迈出两步，然后与这位意大利国脚的面部发生接触。路透
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