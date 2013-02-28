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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 28日 星期四 11:01 BJT

法国杯--伊布两球 巴黎圣日耳曼2-0胜马赛

周三法国杯巴黎圣日耳曼(PSG)主场迎战马赛，贝克汉姆获得首发且表现出色，头号球星伊布拉希莫维奇则独中两元。伊布第30分钟首开纪录，并在第63分钟主罚命中点球。在周日的法甲联赛中，PSG凭借马赛的乌龙球以及伊布的破门2-0主场获胜，伊布在本赛季PSG与马赛的3场国家德比中一共打入5球。路透
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