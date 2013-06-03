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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 3日 星期一 11:39 BJT

摩纳哥5000万欧元签下法尔考

法甲摩纳哥周五宣布从西甲马德里竞技签下27岁的哥伦比亚射手法尔考，合约为期五年。媒体报道称转会费超过5,000万欧元，意味着摩纳哥今年升上法甲以来已斥资1.2亿欧元(1.555亿美元)打造阵容。中场球员詹姆斯·罗德里格斯和葡萄牙双雄穆蒂尼奥前一周以共计7,000万欧元身价转会摩纳哥。路透

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