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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 10日 星期四 09:41 BJT

大连阿尔滨签下圣日耳曼前锋

法甲豪门巴黎圣日耳曼(PSG)前锋瓦罗(Guillaume Hoarau)周三表示将加盟中超球队大连阿尔滨。据媒体报道，28岁的法国国脚与阿尔滨签下3年合约。瓦罗2008年加入PSG，共出场114次打进38球。本赛季PSG主帅偏向在锋线上使用伊布、凯文加梅罗以及梅内斯，瓦罗在本赛季只在6场比赛中共出场118分钟，打入一球。路透

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