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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 19日 星期四 12:26 BJT

伊布正式签约巴黎圣日耳曼

瑞典前锋伊布拉斯莫维奇周三与巴黎圣日耳曼签订了三年合约，自此正式离开AC米兰加盟这支法甲球队。本月与伊布同时加入PSG的还有阿根廷前锋拉维奇和巴西球星席尔瓦。在上赛季中，PSG还大手笔签下帕斯托雷、阿莱士和莫塔。这支明星球队将在主帅安切洛蒂的带领下开始下赛季的征战。

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