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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 15日 星期三 11:40 BJT

伊布暗示将留在PSG

巴黎圣日耳曼(PSG)前锋伊布拉希莫维奇周二暗示自己下赛季将继续留在PSG。伊布以27粒进球的记录高居本赛季法甲射手榜榜首。伊布称自己与巴黎合约还有两年，且PSG在不断地成长壮大中，自己想继续留下见证球队的发展。路透
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