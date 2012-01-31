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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 31日 星期二 11:39 BJT

卢乔-冈萨雷斯回归波尔图

法甲马赛周一宣布，阿根廷射手卢乔-冈萨雷斯效力马赛两年半後，现将回归葡超波尔图。现年31岁的冈萨雷斯曾在2005-2009间效力波尔图，曾助波尔图四次夺得葡萄牙联赛冠军，後来以1,800万欧元转会费转投马赛。路透

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