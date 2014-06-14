大卫·路易斯正式转会圣日耳曼 成世界身价最高后卫

巴西国脚大卫·路易斯周五完成了从切尔西到法甲冠军巴黎圣日耳曼的转会，成为世界上身价最高的后卫球员。

在圣日耳曼官网(www.psg.fr)上的一份声明中这样写道：“我们很高兴地宣布，从切尔西转会而来的巴西国脚大卫·路易斯将在未来五年内，为巴黎圣日耳曼效力。”

财务上的细节没有被披露，但根据媒体报导估算，这位正在参加世界杯的27岁中后卫的身价应该在4000万英镑（折合6716万美元）到5000万英镑之间。

这超过了2012年蒂亚戈·席尔瓦以3600万英镑从AC米兰转入圣日耳曼的记录。席尔瓦恰巧是大卫·路易斯在今年世界杯上的巴西中后卫搭档。

迄今为止，世界上转会身价最高的4个后卫的转会纪录，有3个是圣日耳曼缔造的。除上述二人外，去年他们还豪掷2700万英镑，从罗马买入巴西后卫马尔基尼奥斯。

前英格兰国脚费迪南德曾是世界上最贵的后卫。2002年，他以2900万英镑的价格从利兹联转至曼联，不过现在这项纪录已经相继被席尔瓦和路易斯超过。

头发蓬松的大卫·路易斯2011年从本菲卡加入切尔西，他非常受球迷欢迎，代表切尔西出场143次，打入12粒进球。

路易斯代表切尔西赢得了2012年的欧冠冠军和世俱杯冠军，以及2013年欧罗巴联赛的冠军。

“从一开始与巴黎圣日耳曼接触，我就感觉非常快乐，”他说，“这是一家有着伟大历史的豪门球队……这将会是我人生中新的一页，现在我迫不及待地想要为巴黎效力，展现我的才能。”路易斯补充说。

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（完）

编译：顾桥孜 发稿：王燕焜

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