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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 11日 星期五 14:10 BJT

阿内尔卡“以朋友身份”在PSG训练---安切洛蒂

法甲豪门巴黎圣日耳曼主教练安切洛蒂周四表示，目前效力于中超球队上海申花的阿内尔卡正随队训练，不过是“以朋友的身份”参加训练，自己并无意签下这名前切尔西前锋。32岁的阿内尔卡在切尔西时曾跟随安切洛蒂两年。据媒体报道，上海申花由于股权纠纷而拖欠球员薪水，阿内尔卡与德罗巴正寻求转会机会。路透
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