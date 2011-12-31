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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 31日 星期六 10:50 BJT

巴黎圣日耳曼称尚未与小贝签约

法甲巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多周五称，贝克汉姆尚未与球队签署任何合约，且不知道这位前英格兰队长是否会加盟。他同时公布昔日小贝效力AC米兰时的主帅安切洛蒂将接掌本队帅印。莱昂纳多称："我们从没说过事已告成……什麽也没签。我们关系不错，但不清楚他接下来准备做什麽。"路透

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