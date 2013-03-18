版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 3月 18日 星期一 11:20 BJT

法甲--PSG两球领先遭追平 小贝首发打满全场

周日法甲联赛第29轮巴黎圣日耳曼客场挑战圣埃蒂安，PSG在两球领先的大好形势下遭追平。开场仅7分钟PSG中场帕斯托雷首开纪录，第19分钟伊布主罚点球命中，上半场临近尾声时主队凭借对手送上的乌龙球追回一分，第72分钟克莱尔破门为圣埃蒂安扳平比分。贝克汉姆首发出场打满全场。PSG积58分继续排在积分榜榜首，领先里昂5分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐