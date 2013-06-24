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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 24日 星期一 13:57 BJT

布兰克称很快将被任命为PSG主帅

前法国国家队主教练劳伦特·布兰克(Laurent Blanc)周日称，自己可能很快将被任命为巴黎圣日耳曼(PSG)主教练。据法媒报道，47岁的布兰克已与PSG达成协议。布兰克球员时期曾助法国队在1998年世界杯上夺冠；作为教练员，他曾在2009年率领波尔多拿下法甲联赛冠军。据众多媒体称，PSG现任主教练安切洛蒂有望很快加盟皇马。路透

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