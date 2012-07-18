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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 18日 星期三 11:46 BJT

伊布转会巴黎圣日耳曼

巴黎圣日耳曼俱乐部总经理莱昂纳多周二宣布，球队已经与前AC米兰前锋伊布拉希莫维奇达成协议，该队当地时间周三召开记者会，届时这位瑞典球星将会亮相。圣日耳曼在上赛季的法甲联赛获得亚军。由卡塔尔财团控制的圣日耳曼近期接连签下席尔瓦和伊布两名前AC米兰球星。

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