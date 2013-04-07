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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 7日 星期日 11:34 BJT

法甲--伊布破门 巴黎客场2-0雷恩

周六法甲联赛第31轮巴黎圣日耳曼(PSG)客场2-0胜雷恩，上半场双方互交白卷，第57分钟梅内为圣日耳曼首开纪录，补时阶段伊布再入一球锁定胜局。圣日耳曼目前以7分优势排在积分榜榜首。PSG周三将迎来欧冠四分之一决赛客场挑战巴萨，主帅安切洛蒂表示后防大将席尔瓦因膝伤未必能够出战。路透

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